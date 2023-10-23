46 ألف زيارة لمراكز «سكني الشامل»

البلاد – الرياض

تجاوز عدد الزيارات لمراكز “سكني الشامل” خلال الربع الثالث من العام الجاري , أكثر من 46 ألف زيارة من المستفيدين المستحقين للدعم السكني وغير المستحقين للاستفادة من الخدمات المقدمة ، ويُعد المعدل الرُبعي الأعلى للزيارات منذ تأسيس المراكز؛ التي تُمكن الزوار من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة.

وأوضح “سكني” في بيان ، أن مراكز سكني الشامل في كل من: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة) مكّنت المستفيدين من إبرام ما يزيد على 939 عقد تملّك للمسكن الأول خلال الفترة نفسها؛ بقِيَم تتجاوز 877 مليون ريال؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، ودعم الأسر في تملّك مساكنها؛ حيث أتاحت المراكز منذ تأسيسها حتى نهاية الربع الثالث 57 مشروعًا سكنيًّا، ومعروضاً سكنياً متاحاً في المراكز حالياً يتجاوز 17 ألف وحدة سكنية.

وأكّد البرنامج على استمرارية الدعم من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين، وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم وفق إجراءات سهلة وميسرة.