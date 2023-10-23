الإقتصاد

102.3 مليون ريال أرباح مجموعة تداول

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1445 هـ      23 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ارتفع صافي أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “مجموعة تداول” بنسبة 14.81 % في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 102.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 89.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال في الربع الثالث ، مقارنةً بـ 257.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات ، كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 21.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 200.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 165.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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