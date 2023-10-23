102.3 مليون ريال أرباح مجموعة تداول

البلاد – الرياض

ارتفع صافي أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “مجموعة تداول” بنسبة 14.81 % في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 102.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 89.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال في الربع الثالث ، مقارنةً بـ 257.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات ، كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 21.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 200.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 165.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية.