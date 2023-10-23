ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان

الرياض : البلاد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية، من دولة رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان السيد عاقلبيك جاباروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة ألوقبيك ماريبوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.