هيئة الترفيه توقع مذكرات للتعاون والتفاهم مع عدد من الجهات الحكومية

الرياض : البلاد

أبرمت الهيئة العامة للترفيه بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الجهات الحكومية، شملت الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الإعلام، وأمانة منطقة الرياض، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوسيع أوجه التعاون؛ لتسهيل الأعمال والوصول لأفضل الممارسات التي تسهم في تطوير المهام المشتركة بين الهيئة والأطراف الأخرى.

وشملت مذكرة تفاهم الهيئة العامة للترفيه مع الهيئة العامة للطيران المدني تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني في مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه وفقا للاشتراطات النظامية ذات العلاقة، وتعيين ضابط اتصال وآلية تواصل بين الجهتين لتسريع عملية التواصل، إضافة إلى العمل على تطوير سبل التعاون بين الجهتين فيما يخص جميع الخدمات التي تتطلبها الفعاليات في نطاق عمل الطيران المدني.

وفي السياق ذاته وقعت هيئة الترفيه مذكرة تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تضمنت عددا من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات بين الهيئتين ودعم إعداد الدراسات المشتركة لإجراءات إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بالمملكة، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين، ورفع مستوى التنسيق والتكامل في البرامج التوعوية المشتركة، ودعم تخصيص مواقع مجهزة للفسح المؤقت داخل مراكز المعارض بالتعاون مع المنشآت المستضيفة.

ونصت المذكرة على تشكيل فريق عمل لدراسة وتطوير الإجراءات، وتسهيل مشاركة العارضين الدوليين في المعارض والمؤتمرات المقامة بالمملكة، ووضع آلية للإدخال المؤقت للمنتجات المخصصة للعرض وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بالقواسم المشتركة بينهما في الأعمال الترفيهية التي تشهدها المملكة.

وفي المذكرة الخاصة بالتفاهم مع وزارة الإعلام اتفق الطرفان على تبادل الخبرات ونقل المعرفة ذات العلاقة، وتعيين ضابط اتصال وآلية تواصل بين الجهتين؛ لتسريع عملية التواصل، والعمل على تطوير سبل التعاون بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الإعلام.

ووقعت الهيئة أيضا مذكرة تفاهم أخرى مع أمانة منطقة الرياض للعمل على إطار مشترك للتعاون من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة في عدة مجالات تشمل تهيئة البنية التحتية المناسبة من خلال المواقع الخاصة بالأمانة لإقامة فعاليات ترفيهية من شأنها تحقيق أهداف مجتمعية وترفيهية تسهم بجودة الحياة وفق رؤية السعودية 2030، إضافة إلى التعاون لدعم وتطوير المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخدمية والتنموية في منطقة الرياض، وتبادل المعلومات والبيانات التي تدعم أنشطة الطرفين، وتسريع إصدار التراخيص اللازمة من الأمانة في مواقع فعاليات الهيئة.