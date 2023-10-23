موجز اقتصادي

حق شراء

أعلنت “زين السعودية” تلقيها طلباً من صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 19 أكتوبر 2023، لممارسة حق شراء الحصة المتبقية لزين السعودية في لتيس الذهبية والبالغة 20% بمبلغ وقدره 726 مليون ريال. وأوضحت في بيان، أنه حسب سعر بيع الأبراج بلغت قيمة الحصة محل الطلب 605 ملايين ريال ، وبذلك يكون الأثر المالي المتوقع إيجاباً مبلغ 121 مليون ريال.

أرباح بنكية

ارتفعت أرباح بنك الرياض من حيث الموجودات إلى 6091.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى بنسبة قدرها 22 %، مقارنة بـ 4991.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022. وأوضح البنك أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية ، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات من حيث صافي العمولات والمتاجرة والحويلات وغيرها.

تشغيل وصيانة

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وملحقاتها لمحافظات وقرى منطقة حائل بقيمة 40.7 مليون ريال تقريبا غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، موضحة أن مدة العقد 36 شهرا، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023.