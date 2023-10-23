«كروز السعودية» تستقبل السفينة «ديانا»

البلاد – جدة

استقبلت شركة “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، السفينة السياحية “ديانا ” التابعة لشركة “سوان هيلينيك” للخطوط البحرية السياحية في ميناء ينبع التجاري، وجزيرة البريدي، وميناء جدة الإسلامي، وذلك في زيارتها الأولى إلى موانئ المملكة. ورست السفينة السياحية “سوان هيلينيك” بميناء ينبع التجاري ليوم كامل، مما أتاح الفرصة لركابها قضاء يومهم في أحياء ينبع التاريخية وزيارة سوق الليل التراثي والتاريخي.

كما خاض ركاب سفينة “سوان هيلينيك” في اليوم الثاني من رحلتهم في المياه السعودية تجربة استثنائية، حيث رست السفينة بالقرب من سواحل جزيرة البريدي، وقدّمت كروز السعودية تجربة جديدة بالانتقال عبر الزوارق لقضاء يوم على الشاطئ. وواصلت السفينة السياحية رحلتها في البحر الأحمر لترسو في ميناء جدة الإسلامي في زيارتها الثانية للموانئ السعودية، حيث زار الركاب منطقة جدة التاريخية (البلد)، المُدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لاستكشاف المنازل ذات الطراز المعماري الحجازي القديم والأسواق التقليدية والمطاعم الشعبية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «كروز السعودية»، لارس كلاسن، أن استقبال كروز السعودية لسفينة سوان هيلينيك السياحية “ديانا”، في الموانئ السعودية لأول مرة، يشكل إنجازاً آخر ضمن جهودها لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية معرباً عن فخره بمواصلة تطوير برامج كروز للجولات السياحية لإثراء تجارب الزوار وتقديم باقات مبتكرة تعكس التراث الأصيل والثقافة العريقة في المملكة.