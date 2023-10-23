الشمري.. متحدثاً رسمياً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرياض : البلاد

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قراراً بتعيين أسامة بن صالح الشمري متحدثاً رسمياً للمؤسسة.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها نحو تعزيز التواصل والشراكة الإستراتيجية مع وسائل الإعلام المختلفة وتزويدهم بالمعلومات والإحصاءات الموثوقة من مصدرها الرسمي، إيماناً بدور

الإعلام الفاعل في نشر المعلومة وتعزيز وعي الجمهور حول قطاع الحماية التأمينية، كما تأتي هذه الخطوة حرصاً منها على مشاركة الجمهور لآخر المستجدات حول منتجاتها وخدماتها المقدمة.

ويعد الشمري من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، حيث يحمل شهادة الماجستير في إدارة الإعمال وعدداً من الشهادات المهنية والتخصصية في مجال الإعلام والاتصال ولديه سجل حافل من الخبرات الإعلامية خلال مسيرته العملية.