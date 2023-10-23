أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات

جدة : البلاد

أزالت الفرق الميدانية بأمانة جدة ، التابعة لبلدية الجامعة الفرعية , عدداً من الغرف الخشبية التي جرى استغلالها لتصنيع المأكولات الخفيفة وتوزيعها على الباعة الجائلين، وذلك استكمالاً لجهود أمانة محافظة جدة في معالجة الظواهر السلبية والحد من “البيع العشوائي” .

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة رصدت مواقع مخالفة تمثلت في إقامة غرف خشبية عشوائية لتصنيع المأكولات الخفيفة والمشروبات، وسط ظروف بيئية سيئة، وجرى إزالة كافة تلك العشوائيات ضمن جهود الأمانة الرقابية التي تستهدف مكافحة “البيع العشوائي” ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة.