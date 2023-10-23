المحليات

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1445 هـ      23 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 أزالت الفرق الميدانية بأمانة جدة ، التابعة لبلدية الجامعة الفرعية , عدداً من الغرف الخشبية التي جرى استغلالها لتصنيع المأكولات الخفيفة وتوزيعها على الباعة الجائلين، وذلك استكمالاً لجهود أمانة محافظة جدة في معالجة الظواهر السلبية والحد من “البيع العشوائي” .

 وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة رصدت مواقع مخالفة تمثلت في إقامة غرف خشبية عشوائية لتصنيع المأكولات الخفيفة والمشروبات، وسط ظروف بيئية سيئة، وجرى إزالة كافة تلك العشوائيات ضمن جهود الأمانة الرقابية التي تستهدف مكافحة “البيع العشوائي” ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.