3.5 مليار دولار قيمة الطرح.. إقبال قياسي على صكوك صندوق الاستثمارات

البلاد – الرياض

ضمن استراتيجيته التمويلية ، أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليارات دولار (أكثر من 13 مليار ريال).

وقال الصندوق في بيان له، إن الطرح كان موزعاً على شريحتين وفق التالي:

– الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028.

– الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليار ريال)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.

وأضاف أن الطرح سوف يدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار (94 مليار ريال تقريباً)، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق، كما وسيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.

وذكر أن إصدار الصكوك يأتي ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال) موزعة على طرحين في عامي 2022 و2023 تضم سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في نوفمبر 2022، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.

من جهته، قال فهد السيف رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، إن هذا الإصدار يعدّ الأول من نوعه للصندوق يمثّل خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى.

وأضاف أنه يشكل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي، ارتفاع مستوى الطلب من قبل المستثمرين يُعد دلالة حقيقية على الثقة في صندوق الاستثمارات العامة، كما يؤكد هذا الإصدار التزام الصندوق الواضح بتحقيق استراتيجيته ومستهدفات رؤية المملكة 2030.