“ملكية العلا” تشارك في منتدى الاستثمار

البلاد – العلا

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في النسخة السابعة من منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي سيقام خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار “البوصلة الجديدة”.

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى استعراض أبرز برامجها ومشروعاتها ومبادرتها ومشاركة الفرص الاستثمارية وفقًا لما تنص عليه “رؤية العلا” المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وتستعرض من خلال جناحها مختلف التطورات ضمن خطة تطوير العلا، وأبرز ما تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، وخطط التطوير المستقبلية وفرص الاستثمار التي تزخر بها في مختلف القطاعات، إضافة إلى ما سيكون من توقيع عددٍِ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، كما ستوفر الهيئة لمختلف المشاركين فرصة الاطلاع عن كثب على ما تمتاز به العلا في مجالات الاستثمار.

وسيحوي جناح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عددًا من المشروعات، منها مخطط التطوير الحضري لوسط وجنوب العلا الذي تم إطلاقه أغسطس الماضي تحت شعار “نحو مجتمع مزدهر”، إضافة إلى أبرز ما تحقق من الرؤية التصميمية لمخطط “رحلة عبر الزمن” الذي يعنى بتطوير المناطق التاريخية في سبيل تحقيق هدف أن تصبح العلا أكبر متحف مفتوح في العالم.