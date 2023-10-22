مبادرات متكاملة للصندوق الصناعي .. تمكين الصادرات السعودية غير النفطية

البلاد – الرياض

اختتم صندوق التنمية الصناعية السعودي مشاركته في النسخة الثانية من معرض «صنع في السعودية» الذي نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بهدف تسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار الأفضل محليًا وعالميًا، وربط الجهات الحكومية الداعمة مع منشآت القطاع الخاص.

واشتملت مشاركة الصندوق الصناعي على جلسة حوارية شارك فيها الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي للصندوق بعنوان «دور القطاع الحكومي في تمكين المنتج السعودي»، تحدّث فيها سموّه عن مسؤوليات الصندوق الصناعي تجاه دعم الشركات المحلية في قطاع الصناعة، ودوره في دعم المحتوى المحلي، إضافةً إلى المنتجات والبرامج التي يقدمها الصندوق للمستثمرين الصناعيين.

وفي نهاية الجلسة الحوارية، كرّم وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، الصندوق الصناعي ممثلاً بنائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال والمتحدث الرسمي للصندوق خليل بن عبدالقادر النمري، نظير جهود الصندوق في وضع معايير علامة «تقنية سعودية» التي أُعلِن عنها خلال فعاليات المعرض، وما قدّمه الصندوق من استشارات لفريق العمل، التي تعكس إسهامات الصندوق في تمكين التطور الصناعي في المملكة.

وعلى هامش المعرض، وقّع الصندوق الصناعي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك بهدف تعزيز تمكين الصناعة الوطنية بما يخدم تنمية الصادرات غير النفطية، حيث مثّل الصندوق الصناعي في توقيع المذكرة سمو الرئيس التنفيذي للصندوق، فيما مثّل هيئة تنمية الصادرات السعودية، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير. وتهدف المذكرة إلى ربط عملاء الصندوق المهتمين بالتصدير مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتحفيزهم للاستفادة من خدمات الهيئة وبيوت التصدير لرفع الجودة التنافسية والوصول إلى الأسواق الدولية، وتمكين المُصدّرين وعملاء بيوت التصدير من الاستفادة من مبادرة «اسأل خبيرًا»، التي يُقدّم من خلالها الصندوق استشاراتٍ فنية في عدد من المجالات، مثل: التصنيع والإنشاءات والسلامة الصناعية.