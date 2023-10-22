لائحة ضبط مخالفات الكهرباء

البلاد – جدة

بدأ العمل بلائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وبحسب الجريدة الرسمية ،تقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء. وطبقا للمادة 25 من اللائحة الخاصة بقواعد تحديد مقدار الغرامات، فأنه على لجنة النظر في المخالفات أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب معايير منها :

– عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة.

– عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة.

– في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة.

– توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك.

– عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة.

– تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة.

– مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

ويستثنى من معايير تحديد الغرامة الموضحة في هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة.