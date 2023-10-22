طريقة عمل شوربة توم يم التايلاندية

توم يم هو حساء تايلاندي يكون حار وحامض ويتكون عادة من الجمبري بالإضافة إلى أوراق الليمون

المقادير اللازمة

مكونات

300 جرام جمبري كامل الرؤوس والقشور

للمرق

3 كوب (750 مل) ماء

1/2 كوب (125 مل) مرق أو مرق دجاج

2 سيقان عشبة الليمون مقشرة الطبقات الخارجية

قطعة خولنجان مقطعة إلى 4 شرائح

5 أوراق من الليمون

2 فلفل تايلاندي أو فلفل حار

3 فصوص ثوم

إضافات الحساء

120 جرام محار

1 حبة طماطم مقطعة إلى شرائح

1/2 بصلة بيضاء مقطعة إلى شرائح

1 ملعقة صغيرة سكر

3 ملاعق كبيرة صلصة السمك

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

كزبرة للتزيين

طريقة العمل

المرق

قشري الجمبري

ضعي الرؤوس والقشرة في الوعاء واحتفظي باللحم

استخدمي مطرقة اللحم أو ما شابه ذلك لضرب الثوم والفلفل الحار وعشب الليمون حتى تنفتح لتطلق النكهة

أضيفيه إلى الوعاء

اسحقي أوراق الليمون بيديك وأضيفيها إلى الوعاء

أضيفي الخولنجان والمرق والماء

يطهى على نار عالية ويغطى

ثم يخفف إلى درجة متوسطة ويترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق

صفي المرق

تخلصي من قشر الجمبري وما إلى ذلك

ثم أعيدي المرق إلى نفس الوعاء على نار خفيفة

يضاف البصل والمحار ويترك على نار خفيفة لمدة 3 دقائق

أضيفي الطماطم واتركيها على نار خفيفة لمدة دقيقة واحدة

يضاف الجمبري ويترك على نار خفيفة لمدة دقيقتين أو حتى ينضج

يضاف السكر وصلصة السمك ويترك على نار خفيفة لمدة دقيقة واحدة

أضيفي عصير الليمون

اغرفيها في أطباق وقدميها مع الكزبرة الطازجة والفلفل الطازج