شاهد.. روما يواصل صحوته ويهزم مونزا بصعوبة

انتصر روما بهدف نظيف على مونزا اليوم الأحد، في إطار مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

وواصل الـ(غيالوروسي) صحوته أمام مونزا مُحققًا الفوز الرابع تواليًا في كل المسابقات، بعد أن أظهر وجهًا شاحبًا في بداية الموسم الحالي.

أقيمت المباراة في ملعب (أولمبيكو) معقل روما في العاصمة، أمام حشد جماهيري تجاوز 50 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم جيوفاني إيرولدي.

سجّل هدف المباراة الوحيد، المهاجم الإيطالي من أصول مصرية ستيفان شعراوي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، إثر تصويبة قوية متقنة.

وقد شهد اللقاء طرد الإيطالي دانيلو دامبروزيو مدافع مونزا في الدقيقة 41، وطرد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما في الرمق الأخير من المباراة.

الفوز رفع رصيد روما إلى 14 نقطة في المركز السادس، أمّا مونزا -ممثل الشمال- فقد تجمّدت جعبة نقاطه عند الرقم 12 في الترتيب الـ11.

شاهد ملخص مباراة روما ومونزا 1-0