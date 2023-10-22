سجل متطور يحفظ الحقوق العقارية

البلاد – الرياض

قال الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، إن الشركة تعمل على إنشاء سجل عقاري متطور يحفظ الحقوق العقارية، ويوفر بيئة عقارية مستدامة ومنظومة فعالة للقطاع العقاري بالمملكة.

وأوضح ، أن إطلاق أعمال التسجيل العيني للعقارات في المدينة المنورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار يعكس التزام “السجل العقاري” في دعم وتعزيز القطاع بالمنطقة، وتسريع وتيرة التحّول الرقمي بما يسهم في تحسين جاذبية الاستثمارات وتنمية الثروة العقارية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى دور الشركة في تقديم أفضل الخدمات والدعم للمواطنين والمستثمرين في المدينة المنورة وفي كل أنحاء المملكة بشكل عام.

وأفاد بأن المنصة الرقمية لـ”السجل العقاري” متاحة لاستقبال طلبات تسجيل الملكية في المناطق التي تعلنها الهيئة العامة للعقار، كما أن المسجِلين المعتمدين سيقومون بأعمالهم الميدانية داخل الأحياء المعلن عنها ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل.