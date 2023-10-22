تعزيز مقدرات ومهارات الكوادر الشبابية.. تطويرطائرات بوينغ 777 بالأيدي السعودية

البلاد ــ الرياض

تواصل المملكة ‘إهتمامها ، بتعزيز مقدرات ومهارات الكوادر الشبابية ، وادخالهم إلى سوق العمل ، عقب تأهيلهم بالعلم والمعرفة، وذلك في إطار الإستثمار في العنصر البشري ، بما يحقق الريادة للحراك التنموي ، وفي هذا الصدد نجحت شركة السعودية لهندسة الطيران التابعة لمجموعة السعودية، في تطوير أجنحة ومقصورة الدرجة الأولى لأسطول طائرات “السعودية” من طراز بوينج B777 المخصصة للرحلات المباشرة إلى الوجهات بعيدة المدى.

وتمكنت الشركة بأيدٍ سعودية من إنهاء تحديث أجنحة ومقصورة أول طائرة برقم التسجيل HZ-AK37 فيما سيجري تباعاً تطوير بقية الطائرات التسع من ذات الطراز خلال الفترة القادمة، وذلك مواكبة لآخر التطورات والمستجدات في عالم صيانة الطائرات لتحسين الجودة التشغيلية وبما يساهم في تعزيز تجربة السفر للضيوف.



وشملت الإجراءات تغيير آلية تثبيت وحركة باب أجنحة الدرجة الأولى بإضافة مزلاج آخر، وزيادة عدد الممرات الحركية للسماح بحركة انسيابية للباب بشكل ثابت وسلس، وكذلك تركيب جهاز تروس معدني متطور ذي جودة عالية وتثبيته بشكل أفقي حتى لا يتأثر بحمل ووزن الباب عليه، وغير ذلك من الإجراءات الفنية التي أثمرت عن تقليص الوزن العام للطائرة ورفع مستوى الكفاءة مما سيساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية.

وقال مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر، إن من أبرز ملامح عصر المجموعة الجديد هو توطين الصناعة بإجراء جميع عمليات الصيانة والتطوير والتصنيع الفني داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة عبر السعودية لهندسة الطيران وبأيدٍ وطنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً عالياً.

وتم إنجاز تطوير أجنحة ومقصورة الدرجة الأولى لإحدى طائرات “السعودية” من طراز بوينج B777 وفق المعايير العالمية؛ الأمر الذي مكّنها من الحصول على شهادة الاعتماد والتراخيص اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران الفيدرالي لإجراء التطوير والتحديث لبقية الطائرات.



تجدر الإشارة إلى أن كفاءات وطنية من مهندسي وفنيي صيانة المقصورة في شركة السعودية لهندسة الطيران قادت مبادرة تطوير مقصورة أجنحة الدرجة الأولى بالتعاون مع شركة Seat Air Systems الرائدة في هذا المجال، وباكتمال جميع أجزاء المواد المصنعة والمعتمدة، جهزت ورشة عمل حديثة بمقر الشركة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تتوفر بها جميع مستلزمات العمل المتطورة لتنفيذ التعديلات وتجميع الأجزاء المطلوبة، ونفذ التطوير بحضور مفتشين من الجهات المعنية لإصدار التصاريح اللازمة.

أهمية تأهيل الشباب السعودي