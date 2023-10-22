إستثمارالمدينة الزراعية في بحره

البلاد- ياسر خليل

تُشكِّل الأراضي الزراعية في السعودية حوالى 22.7 % من مساحتها، إذ تصل إلى أكثر من 2150 مليون كم2.

ومنذ أطلقت المملكة رؤية 2030 أولت القطاع الزراعي والثروة الحيوانية اهتمامًا مباشرًا، ليكون أحد الروافد الاقتصادية والاستثمارية النامية في المملكة.. وقد سبق أن تم تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي للدولة من الإنتاج الحيواني، وتفعيل الإنتاج الزراعي في المحاصيل المتوفر زراعتها فيها.



هذا وفي وقت سابق أقامت الغرفة التجارية بجدة بالتعاون مع ادارة الاستثمار بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والادارة العامة للاستثمار بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، ورشة عمل تعريفية بعنوان ” الفرصة الاستثمارية بالمدينة الزراعية ببحره ، ومنتزه وادي قديد بخليص “، وذلك بقاعة ناهد الفضل بمقر الغرفة التجارية بجدة.



وأوضح مقدم الورشة المهندس فؤاد بن حامد الشريف ، أن الورشة تهدف لتوضيح الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بمحافظات منطقة مكة المكرمة من خلال اجتماع ضمّ رجال الأعمال مع عدد من مديري وممثلي الفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرضها على المستثمرين والإجابة على استفسارتهم .

وشارك في الورشة المهندس علي عبدالله المهنا من ادارة الاستثمار بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، والمهندس محمد علي الشهري من ادارة الزراعة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والمهندس عادل عوض الحربي من قسم الاراضي بمكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة .



واسامه الشبيلي ، ووصايف خالد القحطاني ، والمهندس عادل الطياري من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يأتي من منطلق حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية لهم للإسهام بالنهوض بالقطاع الزراعي بما يعود بالنفع العام على المزارع والمستثمر والمستهلك على حد سواء والتي تهدف إلى تطوير واستثمار مشاريع نوعية رائدة.