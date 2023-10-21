الرياضة

فيديو.. أهداف مباراة تشيلسي وأرسنال (2-2)

محمد ابو الوفاaccess_time7 / ربيع الآخر / 1445 هـ      21 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة تشيلسي وأرسنال (2-2)

عاد أرسنال من ميدان تشيلسي بتعادل مثير قوامه (2-2) أمسية السبت، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

 

ورفع الـ(غانرز) رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني على اللائحة خلف مانشستر سيتي، فيما أصبح رصيد تشيلسي 12 نقطة في المركز التاسع.

 

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (ستامفورد بريدج) معقل تشيلسي وسط 39 ألف مشجّع، وأدار المباراة الحكم الدولي الإنجليزي كريس كافاناغ.

 

سجّل لتشيلسي كول بالمر وميخايلو مودريك بالدقيقتين15 و48، فيما أحرز هدفي أرسنال ديكلان رايس ولياندرو تروسارد في الدقيقتين 77 و84.

 

شاهد أهداف تشيلسي وأرسنال (2-2)

 

 

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