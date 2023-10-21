فيديو.. أهداف مباراة تشيلسي وأرسنال (2-2)

عاد أرسنال من ميدان تشيلسي بتعادل مثير قوامه (2-2) أمسية السبت، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).
ورفع الـ(غانرز) رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني على اللائحة خلف مانشستر سيتي، فيما أصبح رصيد تشيلسي 12 نقطة في المركز التاسع.
أقيمت المباراة في أرضية ملعب (ستامفورد بريدج) معقل تشيلسي وسط 39 ألف مشجّع، وأدار المباراة الحكم الدولي الإنجليزي كريس كافاناغ.
سجّل لتشيلسي كول بالمر وميخايلو مودريك بالدقيقتين15 و48، فيما أحرز هدفي أرسنال ديكلان رايس ولياندرو تروسارد في الدقيقتين 77 و84.
شاهد أهداف تشيلسي وأرسنال (2-2)
بالمر يمنح تشلسي التقدم من علامة الجزاء 🥅#الدوري_الإنجليزي | #تشلسي_آرسنال pic.twitter.com/Ra1zDIs93a
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023
مودريك يضيف الهدف الثاني لتشلسي في مرمى آرسنال ⚽️🔥 #الدوري_الإنجليزي | #تشلسي_آرسنال pic.twitter.com/IjOuoynNyv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023
😮 رايس يستغل هفوة حارس مرمى تشلسي سانشيز ويسجّل أول أهداف آرسنال#الدوري_الإنجليزي | #تشلسي_آرسنال pic.twitter.com/6jcBECj4zD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023
تروسار يشعل اللقاء ويعادل النتيجة لآرسنال 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #تشلسي_آرسنال pic.twitter.com/KW1LJSRrqH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023