شاهد.. ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إشبيلية

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج قواعده السبت أمام إشبيلية، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

دارت أحداث المباراة في ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) معقل فريق إشبيلية، وسط مؤازرة جماهيرية قوامها 40 ألف مشجّع، بإدارة الحكم ريكاردو دي بوغوروس.

بهذه النتيجة، يظل ريال مدريد متسيدًا للائحة الدوري الإسباني بعد 9 جولات بواقع 25 نقطة، قبل جيرونا الوصيف (22) وبرشلونة صاحب المركز الثالث (21).

المدافع النمساوي دافيد ألابا افتتح التسجل لإشبيلية بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 74، وعادل المدافع الإسباني داني كارفاخال لريال مدريد بالدقيقة 78.

شاهد أهداف ريال مدريد وإشبيلية 1-1