شاهد.. أهداف مباراة بايرن ميونيخ وماينز (3-1)

انتصر بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف لواحد على ماينز السبت، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

وارتقى الفريق البافاري إلى الترتيب الثالث على لائحة (بوندسليغا) بواقع 20 نقطة، خلف المتصدر باير ليفركوزن (22) والوصيف شتوتغارت (21).

احتضنت اللقاء ملعب (MEWA ارينا) معقل ماينز، أمام نحو 30 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم الألماني المحلي ساشا شتيغمان.

سجّل أهداف بايرن ميونيخ كل من كينغسلي كومان (11) وهاري كين (16) وليون غوريتسكه (59) فيما أحرز هدف ماينز أنتوني ساشي (43).

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وماينز (3-1)

🚨 هدف بايرن ميونيخ الاول كومان 🔥♥️pic.twitter.com/aPVTukj5fA — KinG £ (@xKGx__) October 21, 2023

🚨 هدف بايرن ميونيخ الثاني هاري كين 🔥🔥pic.twitter.com/Y2o9uG9mbc — KinG £ (@xKGx__) October 21, 2023

🚨 هدف بايرن ميونيخ الثالث قوريتزكا 🔥pic.twitter.com/hg6HgsphWz — KinG £ (@xKGx__) October 21, 2023

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