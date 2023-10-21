شاهد.. أهداف مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ (3-0)

استعاد باريس سان جيرمان -حامل اللقب- صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه السبت على ستراسبورغ بثلاثة أهداف نظيفة، لحساب الجولة التاسعة.

ورفع الـ(بي إس جي) رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول على اللائحة، متقدّمًا على موناكو الوصيف (17 نقطة) ونيس صاحب المركز الثالث (16 نقطة).

دارت المباراة في ملعب (حديقة الأمراء) معقل باريس سان جيرمان في حضور جماهيري غفير، وبصافرة الحكم الفرنسي الدولي باستان ديشبيه.

سجّل أهداف باريس سان جيرمان في مرمى ستراسبورغ، كيليان مبابي في الدقيقة (10) من ركلة جزاء وكارلوس سولير (31) وفابيان رويز (77).

شاهد أهداف باريس سان جيرمان وستراسبورغ (3-0)

هدف اول باريس – مبابي من ركلة جزاء. pic.twitter.com/tf6MiwHwvS — اهداف كورة القدم (@koora_152) October 21, 2023