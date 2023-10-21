الرياضة “سفياني” ينتزع “ذهبية الكاراتيه في الألعاب القتالية

الباد- الرياض

تُوّج البطل السعودي سند سفياني بالميدالية الذهبية للكاراتيه بمنافسات الكاراتيه في وزن 84 كجم بدورة الألعاب العالمية القتالية. وحقق بطل الكاراتيه السعودي “الذهبية” بعد فوزه أمام نظيره الكازاخستاني “دياس اناربيكوف” بنتيجة (4 – 1) في وزن 84 كجم. وكانت الملاكِمة السعودية كلثوم حنتول قد حققت الميدالية الذهبية الأولى للملاكمة في وقت سابق من اليوم بمنافسات دورة الألعاب العالمية القتالية. ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ الدورة التي تحظى باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية.