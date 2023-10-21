“أنس الزهراني” يحصد فضية “الكاراتيه” بالألعاب القتالية

الرياض- البلاد
حصد لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه أنس الزهراني الميدالية الفضية لوزن – 84 كجم بعد خسارته أمام المغربي مهدي سريتي، اليوم السبت، بنتيجة 3 – 5 ضِمن دورة الألعاب العالمية القتالية.
ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ الدورة التي تحظى باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م