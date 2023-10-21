“أزيبي وهديل” يتوجان ببرونزيتي الملاكمة بدورة الألعاب القتالية

البلاد- هاني البشر
حقق الملاكم السعودي محمد أزيبي اليوم السبت الميدالية البرونزية لوزن 51 كجم بعد فوزه أمام زميله السعودي عمر مشنوي بنتيجة 4 – 1 ضِمن دورة الألعاب العالمية القتالية.
كما حصدت الملاكِمة السعودية هديل عاشور، اليوم، الميدالية البرونزية لوزن 60 كجم بعد فوزها على زميلتها السعودية منى شرف بقرار الحكم.
وحققت السعودية أمس الجمعة، أول ميداليتين لها في افتتاح منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023″، التي انطلقت على صالة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.
وجاءت الميداليتان عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سلطان القحطاني بحصوله على فضية وزن تحت 60 كجم “كوموتيه”، في حين جاءت الميدالية الثانية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه عبدالله آل سالم بتحقيق برونزية وزن تحت 67 كجم “كوموتيه”.
ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ الدورة التي تحظى باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية، ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.