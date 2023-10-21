الرياضة

“آل سالم” يتوج بـ” برونزية كاراتيه” الألعاب القتالية

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1445 هـ      21 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج البطل السعودي عبدالله آل سالم، ببرونزية الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن -67 كجم في دورة الألعاب العالمية القتالية.

وكان “آل سالم” قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لمنافسات الكاراتيه كوميتيه -67 كجم بانتصارين متتاليين.

وكان نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، افتتح دورة الألعاب العالمية القتالية، مساء الخميس، في صالة

وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين، يمثلون 120 دولة.

وانطلق المحفل العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30

أكتوبر الجاري، وتستضيف الملاعب الخمسة في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، منافسات الدورة التي تعود مرة أخرى بعد 10

أعوام من التوقف.

وسبق أن أُقيمت في نسختيها السابقتين الأولى في العاصمة الصينية بكين عام 2010، والنسخة الثانية في مدينة سان بيترسبيرج

الروسية عام 2013.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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