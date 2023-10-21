“آل سالم” يتوج بـ” برونزية كاراتيه” الألعاب القتالية

البلاد- الرياض
توج البطل السعودي عبدالله آل سالم، ببرونزية الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن -67 كجم في دورة الألعاب العالمية القتالية.
وكان “آل سالم” قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لمنافسات الكاراتيه كوميتيه -67 كجم بانتصارين متتاليين.
وكان نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، افتتح دورة الألعاب العالمية القتالية، مساء الخميس، في صالة
وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين، يمثلون 120 دولة.
وانطلق المحفل العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30
أكتوبر الجاري، وتستضيف الملاعب الخمسة في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، منافسات الدورة التي تعود مرة أخرى بعد 10
أعوام من التوقف.
وسبق أن أُقيمت في نسختيها السابقتين الأولى في العاصمة الصينية بكين عام 2010، والنسخة الثانية في مدينة سان بيترسبيرج
الروسية عام 2013.