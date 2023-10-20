موسم الرياض يستضيف مباراة كأس السوبر التركي بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة

الرياض – هاني البشر

أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة عن استضافة ورعاية مباراة كأس السوبر التركي المقرر إقامتها في 30 ديسمبر 2023، والتي ستجمع ناديي غلطة سراي وفنربخشه التركي، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وتأتي استضافة مباراة كأس السوبر التركي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرم القدم لتكون ضمن أهم الأحداث التي سيستضيفها الموسم والتي تحظى بمتابعة عالمية إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق.

وبهذه المناسبة صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل “يسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباراة السوبر التركي، وهو بلا شك يضم ناديين من أكبر الأندية في تركيا وعلى مستوى أوروبا، والأكيد أنها ستكون مباراة تنافسية ومثيرة، كما تجمعنا مع الاتحاد التركي علاقة استراتيجية فيما بيننا حيث يعد الاتحاد التركي لكرة القدم من الاتحادات المتقدمة عالميا، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لموسم الرياض لرعايته واستضافته لهذه المباراة المميزة”.

يشار إلى أن موسم الرياض سينطلق نهاية الشهر الجاري على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميّزًا حول العالم تحت شعار “Big Time“.