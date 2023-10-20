“كأس موسم الرياض للتنس” ينطلق ديسمبر المقبل

الرياض – هاني البشر

أعلن موسم الرياض 2023، عن إقامة مباريات “كأس موسم الرياض للتنس” خلال الفترة 26 – 27 ديسمبر، وتضم المباريات عدداً من أبطال التنس في اللعبة التي تعد واحدة من أكثر الرياضات العالمية انتشارا واستقطابا للجماهير الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في مباراة الرجال التي تقام في 27 ديسمبر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أعظم لاعب تنس للرجال، فائز بـ24 بطولة كبرى، ثلاث منها في العام الحالي 2023، إضافة إلى كونه يحمل رقما قياسيا عالميا بـ395 أسبوعا في صدارة تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين، حيث يتنافس مع المحترف الإسباني كارلوس ألكاراز الفائز بلقبين من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، أحدهما هذا الصيف.

ويعد لقاء الأجيال الذي يقام بين ديوكوفيتش وألكاراز، أحد أبرز مواجهات التنس المنتظرة، حيث يعدان من أفضل نجوم اللعبة خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم في انتظار لقائهما من قبل الجماهير، إضافة إلى محبي وعشاق التنس من جميع أنحاء العالم.

وتشارك في المباراة النسائية التي تقام في 26 ديسمبر لاعبة التنس المصنفة الأولى عالميا، البيلاروسية أرينا سابالينكا، إضافة إلى اللاعبة التونسية أونس جابر، أفضل لاعبة تنس أفريقية وعربية في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة المضرب ورابطة محترفات التنس.

وستقام مباريات البطولة في صالة المملكة ارينا التي تم بناؤها وتجهيزها بأحدث التقنيات خلال 60 يوما، ويمكن أن تستوعب الصالة أكثر من 40 ألف زائر، وقد تم تجهيزها لاستضافة الأحداث الدولية، بما في ذلك مباراة الملاكمة الدولية في ليلة افتتاح موسم الرياض في 28 أكتوبر.

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري تحت شعار Big Time، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.