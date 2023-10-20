طريقة عمل سينابون بحشو مربي المشمش باللوز

السينابون هو صنف مخبوزات حلوة شهير للغاية يحضر من الدقيق والخميرة مع إضافة حشوة مميزة للعجين من القرفة والسكر البني ويمكن تحضير عدة حشوات بينها مربي المشمش

المقادير اللازمة

للعجينة

نصف كيلو طحين

ربع كوب حليب مجفف

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة

2 كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة سكر

الحشو

كوب ونصف مربي مشمش

كوب لوز مفروم خشن

زبدة بدرجة حرارة الغرفة

قليل من القرفة الناعمة إختياري

طريقة العمل

العجينة

نقوم بوضع الحليب المجفف والطحين والملح والسكر والخميرة معاً فى العجان وتقلب

ثم يضاف الحليب بالتدريج حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة وتترك لتخمر فى مكان دافئ

بعد أن تختمر العجينة

نقوم بفردها على سطح به القليل من الطحين

ثم يدهن العجين بالزبدة

ثم المربي ويرش باللوز

تلف العجينة رول وتقطع بحجم متساوى بالسكين

ثم ترص فى صينية بها ورق زبدة وتترك لتخمر قليلاً

بعد أن يسخن الفرن نقوم بإدخال الصينية الفرن على حرارة متوسطة 180 درجة حتى يصبح لون السينابون ذهبى

يخرج السينابون من الفرن

ويدهن بمربي ساخنة مع مكعب زبدة مذوب

ثم ترش باللوز وتقدم