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طريقة عمل سينابون بحشو مربي المشمش باللوز

نيفين عباسaccess_time6 / ربيع الآخر / 1445 هـ      20 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

السينابون هو صنف مخبوزات حلوة شهير للغاية يحضر من الدقيق والخميرة مع إضافة حشوة مميزة للعجين من القرفة والسكر البني ويمكن تحضير عدة حشوات بينها مربي المشمش

المقادير اللازمة

للعجينة
نصف كيلو طحين
ربع كوب حليب مجفف
ربع ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خميرة
2 كوب حليب دافئ
ملعقة كبيرة سكر

الحشو
كوب ونصف مربي مشمش
كوب لوز مفروم خشن
زبدة بدرجة حرارة الغرفة
قليل من القرفة الناعمة إختياري

طريقة العمل

العجينة
نقوم بوضع الحليب المجفف والطحين والملح والسكر والخميرة معاً فى العجان وتقلب
ثم يضاف الحليب بالتدريج حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة وتترك لتخمر فى مكان دافئ
بعد أن تختمر العجينة
نقوم بفردها على سطح به القليل من الطحين
ثم يدهن العجين بالزبدة
ثم المربي ويرش باللوز
تلف العجينة رول وتقطع بحجم متساوى بالسكين
ثم ترص فى صينية بها ورق زبدة وتترك لتخمر قليلاً
بعد أن يسخن الفرن نقوم بإدخال الصينية الفرن على حرارة متوسطة 180 درجة حتى يصبح لون السينابون ذهبى
يخرج السينابون من الفرن
ويدهن بمربي ساخنة مع مكعب زبدة مذوب
ثم ترش باللوز وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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