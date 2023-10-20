طريقة عمل جاتوه الشوكولاتة الداكنة بكريمة القهوة

محبي الشوكولاتة مع كريمة القهوة ستنال تلك الوصفة إعجابهم لما تحتويه علي نكهة قوية لمزيج الشوكولاتة والقهوة

المقادير اللازمة

للجاتوه

4 كوب طحين

2 كوب من الحليب

2 كوب من السكر

100 جرام شوكولاتة داكنة مذوبة

كوب من الكاكاو الغامق

نصف كوب من الزيت

6 حبة بيض

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

لكريمة القهوة

2 أصبع زبدة طرية

4 كوب سكر بودرة

1/3 كوب كريمة خفق

1/3 كوب قهوة (2 م ك كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذابة في ثلث كوب ماء ساخن(

طريقة العمل

الجاتوه

يقلب فى وعاء الطحين مع البيكينج باودر والكاكاو وينخل جيداً

فى الخلاط يوضع البيض والسكر والحليب والفانيليا والزيت ويخفق جيداً حتى يتضاعف حجمه

يضاف الشوكولاتة المذوبة وخليط الطحين والكاكاو للمزيج ويقلب حتى يتجانس

يوضع مزيج الكيك فى صواني مستطيلة بها ورق خبز

ثم تخبز الكيك على حرارة فرن متوسطة حتى تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد

ثم تقطع نصفين بشكل طولي

وتترك جانبا

الكريمة

تخفق الزبدة حتى تصبح كريمية

يوضع السكر بالتدريج مع استمرار الخفق

تضاف كريمة الخفق والقهوة مع استمرار الخفق بسرعة عالية حتى تصبح كريمية

التزيين

نحضر اول قطعة من الكيك المقطع

يمكن سقيها بقليل من القهوة سريعة الذوبان المذوب بها سكر

ثم تغطي بطبقة من كريمة القهوة

توضع طبقة اخري من الكيك اعلاها

ثم تكرر العملية حتي نحصل علي اربع طبقات

ثم يغطي الوجه بالكريمة ثم بصوص شوكولاتة بالقهوة او حسب الرغبة

تترك لتبرد تماماً بالثلاجة

تخرج وتقطع الاطراف بسكين حاد

ثم يقسم مربعات جاتوه ويقدم بارد