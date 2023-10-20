طريقة عمل باستافلورا بحشو البطاطا الحلوة باللوز

الباستافلورا هو نوع من الكيك المحشو غالباً بالمربى وتحضر من الدقيق والبيض والسكر والزبدة

المقادير اللازمة

3 أكواب دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة ونصف صغيرة باكينج باودر

كوب زبدة

كوب سكر ناعم

بيضة كاملة

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة او قرنفل اختياري

صفار بيضتين

ملعقة صغيرة فانيليا

للحشو

2 كوب بطاطا حلوة مسلوقة ومهروسة

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

نصف كوب كريمة

ربع كوب سكر بودرة

2 مكعب زبدة مذوبة

كوب لوز مفروم

طريقة العمل

سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠ مئوية

في قالب التارت ضعي ورق زبدة واتركي الحواف بارزة لتساعدك في إخراج القالب بعد الخبز

انخلي الدقيق مع الباكينج باودر

اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح القوام أشبه بالكريمة

ثم أضيفي البيضة الكاملة وصفار البيض والفانيليا إلى أن يتجانس المزيج كله.

أضيفي الدقيق مع الباكينج باودر تدريجيًا حتى تتشكل عجين الكيك ناعمة وذات قوام متوسط

افردي العجين وضعيه في القالب

قلبي جميع مقادير الحشوة معاً

ثم افردي في القالب خليط البطاطا على ثلثي العجين

غطيها بشكل مزخرف حسب الرغبة

ضعي التارت في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن ينضج ويصبح ذهبي اللون

يخرج ويترك ليبرد

ثم يقدم