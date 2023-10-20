جدة تستضيف المعرض السعودي الدولي لكرة القدم 2023

جدة – واس

تستضيف محافظة جدة المعرض السعودي الدولي لكرة القدم 2023 SAIFEXPO ، خلال الفترة من 23 – 25 نوفمبر المقبل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات ، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية الرياضية والأندية والشركات والمراكز الرياضية من المملكة وخارجها.

ويأتي هذا المعرض تزامنا مع النهضة الرياضية الكبرى التي تعيشها المملكة العربية السعودية، ومع أقوى نسخة في تاريخ دوري روشن السعودي بوجود نجوم كرة قدم عالميين في مختلف الأندية السعودية.

وأكد المدير التنفيذي لمعرض SAIFEXPO ياسر القنفدي، أن المعرض يهدف للكثير من المعطيات التي ستسهم في تطوير كرة القدم في السعودية، منها زيادة حجم النمو في الاستثمار الرياضي، واستقطاب علامات ومنتجات تجارية جديدة، واستقطاب جهات تجارية راعية للأندية، وجلب أهم المراكز العالمية للطب الرياضي، وإتاحة لقاءات مع شخصيات قيادية في صناعة كرة القدم، ورؤساء الأندية وأساطير ونجوم كرة القدم ومدربين عالميين، والاستفادة من الخبرات والتقنية في تحسين صناعة كرة القدم، وبناء علاقات تجارية في بيئة رياضية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للشباب والشابات في المجال الرياضي، وإقامة ندوات وورش عمل لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بكرة القدم.