انطلاق بطولة كأس الاتحاد للبلياردو تنطلق اليوم الجمعة

الرياض- محمد الجليحي

تنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس الاتحاد للبلياردو التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في نسختها الأولى وذلك على مقر صالة تدريب الاتحاد بحي يرموك بمدينة الرياض بمشاركة 24ناديا هي اندية ” الاتحاد ، الاهلي ، الهلال ، النصر ، الشباب ، الاتفاق ، الصفا ، القادسية ، الفتح ، الوحدة ، الانتصار ، ابها ، العربي ، الفرع ، التهامي ، الشعلة ، قفار ، ضمك ، مضر ،الزلفي ، الوطني ، الصقور ، عكاظ ” .

وتقام البطولة بنظام الأدوار خروج المغلوب وتاهل الفائز الى الادوار النهائيه 9 كرات طاولتين فردي وطاولة زوجي .

ونظام مشاركة الاندية في هذه البطولة حسب لائحة الاتحاد التي نصت على مشاركة اندية دوري الممتاز واندية دوري الدرجة الاولى بجانب اصحاب المراكز الاربعة الاولى من دوري الدرجة الثانية .

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أن الاتحاد يسير بخطى ثابته نحو انتشار اللعبه داخل الاندية واصبح الان تنافس قوي بين جميع الاندية التي وصل عددها الى ٦٥ نادي من خلال المنافسات التي ينظمها الاتحاد في كافة الدرجات للرجال والسيدات والناشئين والبراعم متمنيا التوفيق لجميع الاندية المشاركة في هذه البطولة .