اختتام منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023 الأوتوكروس بجدة

الدمام-البلاد

اختتام منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، ” الأوتوكروس التي يُنظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، بالتعاون مع وزارة الرياضة، بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً ومتسابقة من نخبة السائقين في المملكة.

وفاز بالمركز الأول في المنافسات التي اقيمت في الساحة الخارجية لحلبة كورنيش جدة، محمود عابد، فيما جاء بالمركز الثاني حمزة باخشب، فيما حل سلطان ابوناب في المركز الثالث، بينما توجت جالا الشريف بالمركز الأول في فئة السيدات ،وجاءت ريم العبود بالمركز الثاني، في حين حلت افنان المرغلاني بالمركز الثالث.

وتختتم غدا السبت البطولة بمنافسات كسر الزمن .

وينتظر عشاق رياضة المحركات مزيداً من الإثارة والحماس بعد الأداء الكبير الذي قدمه المشاركون في الجولة الأولى التي أقيمت في الأحساء الشهر الماضي.