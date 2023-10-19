38 شركة سعودية في “جايتكس”

البلاد – الرياض

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” تحت هوية “صناعة سعودية” في معرض جايتكس بدبي ، بجناحٍ يضم 38 شركة سعودية رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تستعرض أبرز الابتكارات والحلول التقنية المنافسة بحدث ضخم يجتمع فيه نخبة من المتخصصين في القطاع التقني ويشارك فيه أكثر من 8 آلاف جهة عارضة.

وتأتي مشاركة “الصادرات السعودية” استكمالًا لدورها في إبراز المنتجات والخدمات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة، والتي من شأنها أن تعزز من صادرات المملكة إلى الأسواق الواعدة، كما ستسهم المشاركة في توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية من خلال ربط المصدّرين بالمشترين المحتملين، والترويج للحلول والابتكارات التقنية في معرضٍ يعد ثالث أكبر معرض تقني في العالم.

وتمثل “المشاركة في المعارض الدولية” واحدة من سلسلة الخدمات التي تقدمها “الصادرات السعودية” لتحقق جهودها الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م. يذكر أن صادرات المملكة غير النفطية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للمعرض بلغت خلال الـ 5 أعوام الماضية ما قيمته 177.7 مليار ريال.