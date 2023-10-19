12 اتفاقية لدعم المحتوى المحلي

البلاد – الرياض

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 12 اتفاقية، لدعم توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون إستراتيجي مع عدد من الجهات ، وذلك على هامش مشاركتها في معرض “صنع في السعودية”

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الاتفاقيات الموقعة شملت 8 منتجات في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية وقطاع الصناعة “بدلة رجل إطفاء، أجهزة طرد وسحب الدخان، رغوة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى المستحضر الصيدلاني هيدروكسي يوريا، ومستحضر الهيبارين، و المستحضر الصيدلاني داسينتاب، وحمض الكارجلوميك، ومنتج القساطر البالونية”، وذلك لمدة 3 سنوات لكل اتفاقية، حيث ستسهم الاتفاقيات بمجملها في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وستوفر ما يزيد عن 160 وظيفة، تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة التي تنطبق عليها آليات القائمة الإلزامية، ومستشفيات الجهات الحكومية.