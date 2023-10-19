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هاتفياً.. ولي العهد ورئيس وزراء اليابان يبحثان التصعيد العسكري في غزة

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1445 هـ      19 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وقد أكد سمو ولي العهد على أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

كما أكد سمو ولي العهد على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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