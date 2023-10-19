الرياضة

مركز التحكيم الرياضي يستعرض تجربته في المؤتمر السعودي للقانون

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1445 هـ      19 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي استضافته مدينة الرياض تحت شعار« بيئة قانونية لأعمال مستدامة».

 

وشارك في جلسات المؤتمر رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصم، الذي تحدث عن المهام والأدوار التي يضطلع بها مركز التحكيم الرياضي السعودي المتمثلة في قضايا المنازعات، التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية والأندية والروابط والأكاديميات، ومن في حكمهم وقضايا المنشطات الرياضية والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي. الدكتور باصم استعرض أيضًا تجربة المركز في تسوية القضايا والمنازعات الرياضية وابرز المواضيع والقضايا المرتبطة بوسائل تسوية المنازعات الرياضية ودور هذه التسويات في خلق بيئة رياضية واستثمارية آمنة وجاذبة مشيدا بالادوار الكبيرة التي يلعبها المحكمين في مختلف المجالات القانونية.

 

بدورها، قدمت عضو مجلس الادارة في المركز الدكتورة نجلاء الحقيل ورشة عمل بعنوان “استشراف مستقبل الوظائف القانونية في المجالات الرياضية” حيث استعرضت الفرص الوظيفية في القطاع الرياضي، وأبرز التحديات وخلق الفرص في هذا المجال. الدكتورة الحقيل تطرقت أيضًا إلى عدة محاور شملت صناعة الرياضة والإيرادات المالية، التي تولدها هذه الرياضة، والحاجة إلى الإدارات القانونية لإدارة هذه التكاملية، وفق اللوائح التنظيمية، كما تطرقت إلى إستراتيجية دعم الأندية وإستراتيجية دعم الاتحادات، وفق رؤية 2030، وما يصاحبها من تنظيمات تجعل الفرصة متاحة لخلق عدد كبير من الوظائف والفرص القانونية في المجال الرياضي.

جدير بالذكر أن ورش عمل المؤتمر التي انطلقت الأحد الماضي، سلطت الضوء على عدد من المحاور الرئيسة والمتعلقة بموضوعات قانونية أخرى مرتبطة بعدة جهات شملت قطاعات الرياضة، والسياحة، والاستثمار والمعاملات المدنية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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