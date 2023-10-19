مركز التحكيم الرياضي يستعرض تجربته في المؤتمر السعودي للقانون

الرياض – هاني البشر
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي استضافته مدينة الرياض تحت شعار« بيئة قانونية لأعمال مستدامة».
وشارك في جلسات المؤتمر رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصم، الذي تحدث عن المهام والأدوار التي يضطلع بها مركز التحكيم الرياضي السعودي المتمثلة في قضايا المنازعات، التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية والأندية والروابط والأكاديميات، ومن في حكمهم وقضايا المنشطات الرياضية والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي. الدكتور باصم استعرض أيضًا تجربة المركز في تسوية القضايا والمنازعات الرياضية وابرز المواضيع والقضايا المرتبطة بوسائل تسوية المنازعات الرياضية ودور هذه التسويات في خلق بيئة رياضية واستثمارية آمنة وجاذبة مشيدا بالادوار الكبيرة التي يلعبها المحكمين في مختلف المجالات القانونية.