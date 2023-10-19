متنزهات الداير تعزز المشاريع السياحية

البلاد ــ الداير بني مالك

تُعزِّز الحدائق والمتنزهات الترفيهية بمحافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان من أداء القطاع السياحي، بما تحتويه من مواصفات وتجهيزات عالية، حتى أضحت عنصراً مهماً من عناصر مخططات المشاريع الوطنية والحكومية، ومكوناً رئيساً لاستقطاب الزائرين، علاوةً على ما يشهده قطاع مشاريع الحدائق الترفيهية من نمو مستمر في كل عام من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات بتلك المتنزهات والحدائق العامة لإضفاء جو من المرح لمرتاديها.

عملت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية الداير على تجهيز الحديقة العامة بالمحافظة بمساحة إجمالية تقدر بـ 51458 متراً مربعاً، بلغت مساحة المسطح الأخضر الطبيعي فيها 190000 متر مربع ، مع توفر الخدمات والمرافق العامة التي تخدم العائلات والأفراد، ومنها توفير 5 مواقع للمشي بمساحة 8975 متراً طولياً، و4 ملاعب رياضية لممارسة الرياضة وتعزيز جودة الحياة, تتناسب واحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتعد عنصر جذب سياحي وترفيهي لأهالي المحافظة وزوارها.



أوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس وليد معافا، أن الحدائق والمتنزهات تأتي في سياق منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع البيئية والثقافية والترفيهية التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز البُعد الإنساني والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، ويتماشى مع برنامج جودة الحياة ، وبرامج تحقيق رؤية السعودية ويعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.