دعم الرقابة المالية والمحاسبة في دول التعاون

مسقط – واس

ناقش رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم العشرين أمس بالعاصمة العمانية مسقط ، عدداً من الموضوعات لدعم مسيرة التعاون المشترك في مجال الرقابة والمحاسبة، و

في مقدمتها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال خطة التدريب لعامي (2024م ـ 2025م)، والخطة التشغيلية للخطة الإستراتيجية للتدريب (2023م ـ 2025م)، وموضوعات المسابقة السادسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، وأيضاً مقترح تحديث لائحة تنظيم مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، وكذلك مقترح توقيع مذكرات تفاهم (IDI ـ مكتبة الملك فهد)، وتحديث بعض الأدلة المشتركة.