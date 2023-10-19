تعزيز التجارة والاستثمار مع سنغافورة

البلاد – الرياض

وقع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة المنعقدة بالعاصمة الرياض برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج.

وفي الإطار ذاته نظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لقاء الطاولة المستديرة السعودي السنغافوري بحضور نائب رئيس الاتحاد فايز الشعيلي ، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من البلدين.

وسلط اللقاء الضوء على الفرص المتاحة للشركات السنغافورية في مشاريع رؤية المملكة 2030 والسوق السعودي وبيئة وفرص الأعمال في سنغافورة وآفاق التعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين. وأوضح أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف وليد العرينان أن ديناميكية الاقتصادين السعودي والسنغافوري تحفز على التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلاً عن الفرص الواعدة لمضاعفة التجارة والاستثمار في ظل مبادرات رؤية 2030.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة 45.2 مليار ريال عام 2022م، محققاً نمواً بنسبة 50 % مقارنة بالعام 2021م.