الخطيب يرأس دورة السياحة العالمية

سمرقند – واس

‎ترأس وزير السياحة أحمد الخطيب الدورة الـ 119 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان وتستمر حتى غد الخميس.

وتأتي مشاركة وزير السياحة في الدورة الحالية تأكيداً على دور المملكة الريادي وتأثيرها في قطاع السياحة عالمياً. ‎وافتتح فعاليات الدورة الـ 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بحضور وزراء ومندوبين رفيعي المستوى من أكثر من 150 دولة, والتقى وزير السياحة على هامش أعمال الجمعية العامة بكل من بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية السيدة فاطمة الزهراء عمور، ووزير البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان السيد عزيز عبدالحكيموف، ووزيرة الترويج السياحي ونائب وزير السياحة والرياضة في الأرجنتين السيدة مارتينيز يانينا أليخاندرا، وجرى مناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي، ودعم السياحة المستدامة مع وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع.