الرياضة الآسيوي يدعم ترشّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

البلاد- جدة

عقدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عبر الاتصال المرئي، اجتماعاً برئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. ووفقًا لبيان الاتحاد الآسيوي، أعربت العديد من الاتحادات الوطنية الأعضاء عن دعمها لترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034. كما شهدت الجمعية العمومية انتخاب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بندر الحميداني ليكون عضوًا في لجنة انضباط الاتحاد الآسيوي 2023 ـ 2027. من جانبه، وجّه المسحل شكره لرئيس الاتحاد الآسيوي، وللاتحادات الأعضاء، التي أعلنت دعم ترشّح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا أن المملكة ستعمل على تقديم ملف مميز يعكس حجم التطور الذي تشهده الكرة السعودية بشكل خاص والكرة الآسيوية بشكل عام.