اتفاقيات أولية مع مجموعة صينية.. 3.6 مليار ريال لمشاريع مدينة المعرفة

البلاد – الرياض

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ثلاث اتفاقيات أولية مع مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية بقيمة إجمالية تقديرية 3.6 مليار ريال. للترتيب لتنفيذ مقاولات بعض المشاريع الواردة في الاتفاقية الإطارية الموقعة في يونيو الماضي.

وبحسب بيان للشركة على “تداول”، تم توقيع هذه الاتفاقيات ضمن المنتدى الثالث لمبادرة “الحزام والطريق” بجمهورية الصين الشعبية، وشهدها نائب رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية السيد “هي لايفنغ”.

وأوضحت أن الاتفاقيات تشمل مشروع العلياء ويضم قطاعات السكن والمكاتب والضيافة والتجزئة والتعليم تم تصميمها لتستجيب للتوجه العمراني “أنسنة المدن” وبرنامج جودة الحياة الذي يعتمد على المناطق الخضراء وممرات المشاة بهدف إيجاد نمط وجودة حياة جاذبة وفق رؤية المملكة الطموحة “2023”.

ويقع المشروع على مساحة (269) ألف متر مربع وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى قرابة (400) ألف متر مربع تحوي فندقاً بعدد (120) وحدة فندقية وحوالي (1500) شقة سكنية منها شققاً مخدومة بعدد (414) شقة و(70) وحدة تاون هاوس مزودة جميعها بتقنية المنازل الذكية.

أما المشروع الثاني فهو المرحلة الأولى من “جادة العالم الإسلامي”، ويشغل بكامل مراحله مساحة (900) ألف متر مربع بالمنطقة المرتبطة بمحطة قطار الحرمين السريع التي يرتبط بها من خلال مشروع بوابة المدينة الجاري تنفيذه حالياً.

وتم تخطيطه وفقاً للمشاريع التي توفر الخدمات المرتبطة بمحطات النقل ، ليكون داعماً لأهداف وزارة السياحة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بما يوفره من وحدات فندقية وترفيهية وثقافية وتعليمية وما يقدمه من خدمات الضيافة والترفيه والتسوق ،لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة عدد الزوار والمعتمرين إلى 30 مليون شخص سنوياً.

كما يخدم المشروع بشكل مباشر برنامج الإسكان بالإضافة لبرنامج جودة الحياة واستجابته لمبدأ أنسنة المدن وتطوير المناطق الخضراء والحدائق العامة ، ومحلات تجارية ومطاعم ومتحف تفاعلي للسيرة النبوية ويرتبط المشروع داخلياً ومع بقية العناصر التطويرية الأخرى بمدينة المعرفة بوسائل النقل الذكية الحديثة ، ويوفر المشروع عند اكتمال مراحله ما لا يقل عن (14) ألف غرفة فندقية و(1800) شقة سكنية.