الرياضة إصابات بالجملة واستياء جيسوس.. أيام الفيفا تحرم الهلال من نجومه

الرياض – محمد الجليحي أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعبه البرازيلي” نيمار” بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مواجهة المنتخب البرازيلي مع منتخب الأورغواي في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، التي انتهت بفوز الأورغواي بهدفين مقابل لا شيء لأبناء السامبا. ومن المقرر إجراء عملية جراحية عاجلة للنجم نيمار، وخضوعه لفترة علاجية وتأهيلية تمتد لسبعة شهور، سيفتقده فريقه خلال المنافسات المحلية والقارية. وعلى صعيد متصل، تعرض لاعبو الهلال المنضمون لمعسكر المنتخب الوطني لعدد من الإصابات، فقد تعرض سلمان الفرج لإصابة بالعضلة الخلفية، و‏إصابة حسان تمبكتي بعضلة الساق وإصابة عبدالله الحمدان في أسفل البطن، مع إصابة ناصر الدوسري بكدمة قوية.