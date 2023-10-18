هيئة المتاحف تعزز مقدرات “المتطوعين”

البلاد – الرياض

تقيم هيئة المتاحف النسخة الأولى من البرنامج التدريبي للمتطوعين في المتاحف بمحافظة جدة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، بواقع 25 ساعة تدريبية.

وتشمل النسخة الأولى على إقامة البرنامج التدريبي في 4 مناطق بالمملكة هي: الرياض، والشرقية، وعسير والجوف.

ويستهدف البرنامج تأهيل عموم المتطوعين على أساسيات التطوع في المتاحف، وتمكينهم من المهارات المطلوبة للتطوع في قطاع المتاحف.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي تقيمه الهيئة إلى تعريف المتدربين بمفهوم العمل التطوعي داخل المتاحف في المملكة، وإبراز أهمية عمل المتطوعين في المجال الإنساني والاجتماعي والعملي، بالإضافة إلى تدريب المتطوعين على المهارات الأساسية في العمل التطوعي داخل المتاحف، والمجالات المتاحة للتطوع.

وسيكتسب المشاركون في البرنامج مجموعة من المهارات والمعارف الشخصية للمتطوعين في المتاحف، من أبرزها: التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والتعامل مع الاختلاف؛ وكذلك بعض المهارات القيادية والفنية، ومن أمثلتها: قيادة فِرق العمل، والسرد القصصي بطرق جاذبة، وإدارة الطوارئ وآليات الاستجابة؛ بالإضافة إلى المهارات الفنية وأنماط التفكير، ومن أهمها: التفكير الإبداعي، وتصميم الجولات المتحفي، إلى جانب مهارة الإرشاد المتحفي. في حين سيحصل المشاركون على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي مقدمة من هيئة المتاحف، إلى جانب أولوية الترشيح للتطوع في المتاحف من قبل هيئة المتاحف، حيث يُمكن للفئة المستهدفة من البرنامج، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/3369/new .

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار الأهداف الاستراتيجية للهيئة، المتمثلة في محور الأدوات التمكينية، والتي من بينها : تنمية المواهب، من خلال إيجاد قوى عاملة مؤهلة ومتمرسة للعمل في المتاحف؛ وذلك لتطوير وتعزيز قطاع المتاحف في المملكة بجميع مكوناته ومساراته، تحقيقًا لأهداف وزارة الثقافة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، في جوانبها الثقافية.