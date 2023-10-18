الرياضة

” نيمار” يتعرض لإصابة قوية في لقاء البرازيل والأوروغواي

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1445 هـ      18 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعرض الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال لإصابة خطيرة، خلال مشاركته في لقاء منتخب السامبا أمام منتخب أوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصيب نيمار بالتواء خطير في ركبته اليسرى، وظهر وهو يمسك قدمه ويتألم بشدة، قبل أن يخرج من الملعب على نقالة، ونقل إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.


ومن المرجح غياب اللاعب البرازيلي عن مباراة الهلال أمام الخليج غدًا الجمعة، وقد تطول مدة غيابه عن الملاعب في ظل تقارير تشير إلى اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويمتلك نيمار سجلاً سيئاً مع الإصابات طوال تاريخه الكروي، ولم يستطع أن يبدأ مشواره مع الهلال فور انضمامه؛ بسبب معاناته من الإصابة، واضطر للانتظار حتى التعافي منها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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