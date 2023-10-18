” نيمار” يتعرض لإصابة قوية في لقاء البرازيل والأوروغواي

البلاد- جدة
تعرض الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال لإصابة خطيرة، خلال مشاركته في لقاء منتخب السامبا أمام منتخب أوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأصيب نيمار بالتواء خطير في ركبته اليسرى، وظهر وهو يمسك قدمه ويتألم بشدة، قبل أن يخرج من الملعب على نقالة، ونقل إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.
ومن المرجح غياب اللاعب البرازيلي عن مباراة الهلال أمام الخليج غدًا الجمعة، وقد تطول مدة غيابه عن الملاعب في ظل تقارير تشير إلى اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
ويمتلك نيمار سجلاً سيئاً مع الإصابات طوال تاريخه الكروي، ولم يستطع أن يبدأ مشواره مع الهلال فور انضمامه؛ بسبب معاناته من الإصابة، واضطر للانتظار حتى التعافي منها.
نيمار يسقط مصابًا#تصفيات_أمريكا_الجنوبية | #SSC pic.twitter.com/qkffW0ptOK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 18, 2023