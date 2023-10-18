المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سمبوسك الجبن بدون عجين

نيفين عباسaccess_time4 / ربيع الآخر / 1445 هـ      18 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

للسمبوسك العديد من طرق التحضير وكذلك الحشوات ولكن نقدم لكِ اليوم وصفة سمبوسك دون الحاجة للعجين

المقادير اللازمة

جبن موزاريلا أو شيدر أو خليط بينهم
خبز توست
2 ملعقة كبيرة دقيقة مذوبة في قليل من الماء للحصول علي عجين سائل نوعاً ما
زيت للقلي
بيض مخفوق
بانكو او فتات خبز ياباني

طريقة العمل

تنزع بسكين حواف التوست
يفرد التوست بواسطة النشابة حتي يصبح رقيق قليلاً
يحشي الطرف من التوست بالجبن
ثم يغلق علي شكل مثلث
مع دهن حافة الخبز بخليط الدقيق للصقها ببعضها البعض
يغمس في البيض
ثم البانكو
يقلي في الزيت الساخن حتي تمام النضج
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.