طريقة عمل سمبوسك الجبن بدون عجين

للسمبوسك العديد من طرق التحضير وكذلك الحشوات ولكن نقدم لكِ اليوم وصفة سمبوسك دون الحاجة للعجين

المقادير اللازمة

جبن موزاريلا أو شيدر أو خليط بينهم

خبز توست

2 ملعقة كبيرة دقيقة مذوبة في قليل من الماء للحصول علي عجين سائل نوعاً ما

زيت للقلي

بيض مخفوق

بانكو او فتات خبز ياباني

طريقة العمل

تنزع بسكين حواف التوست

يفرد التوست بواسطة النشابة حتي يصبح رقيق قليلاً

يحشي الطرف من التوست بالجبن

ثم يغلق علي شكل مثلث

مع دهن حافة الخبز بخليط الدقيق للصقها ببعضها البعض

يغمس في البيض

ثم البانكو

يقلي في الزيت الساخن حتي تمام النضج

ثم يقدم