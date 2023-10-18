المرأه صحة و عافية

طريقة عمل حلي الموكا مع طبقة كريمة القهوة

نيفين عباسaccess_time4 / ربيع الآخر / 1445 هـ      18 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي القهوة والموكا وصفة حلي سهلة وسريعة التحضير وغنية بنكهة القهوة الكريمية

المقادير اللازمة

لطبقة الموكا
لتر حليب كامل الدسم
كوب كريمة حلويات
نصف كوب سكر
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة قهوة تركية
3 ملعقة كبيرة كاكاو
4 ملاعق كبيرة نشا الذرة مذوبة في نصف كوب ماء

لطبقة كريمة القهوة
2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
نصف كوب حليب مكثف محلي
نصف كوب شوكولاتة مفرومة
2 كوب ماء
ملعقة كبيرة ونصف نشا مذوب في قليل من الماء

طريقة العمل

الموكا
تقلب الكريمة والحليب والسكر والقهوة سريعة الذوبان والقهوة التركية والكاكا والنشا معاً
يرفع الخليط علي النار مع إستمرار التحريك حتي يغلي
يرفع عن النار
ثم يصب في الاكواب
يترك بالثلاجة ليبرد

نبدأ بتحضير طبقة كريمة القهوة
تقلب في قدر جميع المقادير علي البارد بإستثناء الشوكولاتة
ثم ترفع علي النار ونستمر في التحريك حتي يسخن
يرفع عن النار
يضاف له الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب
يترك ليبرد قليلاً
ثم يصب برفق اعلي طبقة الموكا
ثم يترك بالثلاجة ويبرد تماماً
يخرج ويقدم الحلي بارد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.