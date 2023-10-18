طريقة عمل حلي الموكا مع طبقة كريمة القهوة

لمحبي القهوة والموكا وصفة حلي سهلة وسريعة التحضير وغنية بنكهة القهوة الكريمية

المقادير اللازمة

لطبقة الموكا

لتر حليب كامل الدسم

كوب كريمة حلويات

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ملعقة كبيرة قهوة تركية

3 ملعقة كبيرة كاكاو

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة مذوبة في نصف كوب ماء

لطبقة كريمة القهوة

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

نصف كوب حليب مكثف محلي

نصف كوب شوكولاتة مفرومة

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة ونصف نشا مذوب في قليل من الماء

طريقة العمل

الموكا

تقلب الكريمة والحليب والسكر والقهوة سريعة الذوبان والقهوة التركية والكاكا والنشا معاً

يرفع الخليط علي النار مع إستمرار التحريك حتي يغلي

يرفع عن النار

ثم يصب في الاكواب

يترك بالثلاجة ليبرد

نبدأ بتحضير طبقة كريمة القهوة

تقلب في قدر جميع المقادير علي البارد بإستثناء الشوكولاتة

ثم ترفع علي النار ونستمر في التحريك حتي يسخن

يرفع عن النار

يضاف له الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب

يترك ليبرد قليلاً

ثم يصب برفق اعلي طبقة الموكا

ثم يترك بالثلاجة ويبرد تماماً

يخرج ويقدم الحلي بارد