تفاقم حالات العدوى الفيروسية .. مختص: المضادات بدون “روشتة” مدمرة للصحة

البلاد ــ جدة

حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من التساهل في تناول المضادّات الحيوية، مشيراً إلى أن معظم نزلات البرد بسبب فيروس ، وليس “بكتيريا “إذا أخذت مضاداً حيوياً للفيروس تسوء الحالة وتتضرر ولا تتحسن”.

ونصح الخضيري، بعدم أخذ المضادات إلا بوصفة وللضرورة، مضيفاً:”ولابدّ أن تكمل الجرعة وإلا فستضرر وتتقوَّى البكتيريا لديك وتصبح مقاومة للمضادّ”، مشدّداً على أنها ليست للترف ويجب عدم الحرص عليها إلا بعد استنفاد الطرق الطبيعية لمقاومة أي التهاب عابر أو نزلة برد. وتابع: “قبل المضاد: قويّ مناعتك بالعسل والحبة السوداء والقسط الهندي والثوم والبصل والبرتقال والليمون وفيتامين سي الفوّار، وإذا لم تنفع خذ المضاد. مقاومة المضادات الحيوية تقتل ملايين البشر وقد تنعدم فوائدها ولا تفيد، ومتوقع وفاة 50 ملايين، خلال عقدين، بسبب مقاومة المضادات الحيوية وعدم فعاليتها، “فلا تكن طرفا في ذلك”.

وفي سياق متصل ،سبق أن أبانت وزارة الصحة عبر انفوجرافيك توعوي خطورة أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية ومن أبرزها ظهور مقاومة المضادات الحيوية بشكل أسرع، وأن العلاجات الحالية لن تصبح فعالة ضد الالتهابات البكتيرية، بالإضافة إلى أن الالتهابات الطفيفة كالتهابات الأذن تكون أكثر خطورة. وأشارت “الصحة” إلى أن من الآثار المترتبة على أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية ارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات، وأن فترات الإقامة في المستشفيات ستكون أطول. وكانت الصحة قد حذرت من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، مشددة على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يحظر على الصيدلي أن يصــرف أي دواء إلا بوصفـة طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه بمزاولــة المهنــة فــي المملكــة.

يشار إلى أن المضادات الحيوية هي إحدى المجموعات الدوائية التي تستخدم للقضاء على البكتيريا وهي تعمل إما بالقضاء عليها مباشرة أو بإيقاف نموها أو إضعافها لكي يتغلب عليها الجهاز المناعي بالجسم. معظم الأمراض المعدية يتسبب فيها نوعين من الجراثيم: البكتيريا أو الفيروسات،والمضاد الحيوي يعالج العدوى البكتيرية لكنه لا يعالج العدوى الفيروسية. إذا كنت تعاني من أعراض العدوى الفيروسية مثل الزكام أو احتقان الحلق، استشر الطبيب أو الصيدلي حول تخفيف حدة هذه الأعراض. كما يعتمد الاستخدام الأمثل للمضاد الحيوي على عدة عوامل مختلفة مثل: نوع المضاد الحيوي المناسب للشخص وحالته الصحية، مثل العمر، أو وجود مرض معين، أم كان هناك حمل أو إرضاع، فضلاً عن الجرعة المحددة للمضاد الحيوي،والتأثيرات المحتملة التي يمكن أن يحدثها هذا المضاد الحيوي على الحالات المرضية مثل أمراض الكلى أو خلال الحمل.

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