المملكة تدين الجريمة الشنيعة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة

البلاد : متابعات

دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين من بينهم أطفال وجرحى ومصابين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن المملكة العربية السعودية ترفض بشكل قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يغد انتهاكا صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية

وقالت الخارجية إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير و الانتقالية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل

وأكدت المملكة على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات. الإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسؤولية جزاء استمرار خرفها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.